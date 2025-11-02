Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri ammette: “Il Lecce sta meglio di noi, ma siamo obbligati a vincere”
news viola
Ranieri ammette: “Il Lecce sta meglio di noi, ma siamo obbligati a vincere”
Il capitano viola parla così verso una gara importantissima
Sicuramente è una situazione molto complicata, dopo l'Inter eravamo tutti distrutti. Stiamo facendo male, siamo tristi, demoralizzati, abbiamo voglia di reagire e non possiamo farci scappare questa occasione. Stiamo parlando tanto, c'è grande tristezza perché non è facile affrontare un campionato del genere, sappiamo che i nostri tifosi sono delusi. E' arrivato il momento di dimostrare chi siamo, il Lecce sta meglio di noi ma siamo obbligati a fare tre punti.
.
© RIPRODUZIONE RISERVATA