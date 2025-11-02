Viola News
Ranieri ammette: “Il Lecce sta meglio di noi, ma siamo obbligati a vincere”

Il capitano viola parla così verso una gara importantissima
Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Lecce:

Sicuramente è una situazione molto complicata, dopo l'Inter eravamo tutti distrutti. Stiamo facendo male, siamo tristi, demoralizzati, abbiamo voglia di reagire e non possiamo farci scappare questa occasione. Stiamo parlando tanto, c'è grande tristezza perché non è facile affrontare un campionato del genere, sappiamo che i nostri tifosi sono delusi. E' arrivato il momento di dimostrare chi siamo, il Lecce sta meglio di noi ma siamo obbligati a fare tre punti.

