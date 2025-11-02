Nel pre gara di Fiorentina-Lecce ha parlato Stefano Pioli ai microfoni di Dazn. Le sue parole:
Pioli: "Ecco perchè ho scelto Dzeko. Oggi serve solo vincere"
Pioli: “Ecco perchè ho scelto Dzeko. Oggi serve solo vincere”
Stefano Pioli spiega così la scelta di Edin Dzeko. Oggi il tecnico cerca una vittoria cruciale
"Questa è una partita molto importante, quindi si prepara con grande attenzione. Dobbiamo essere lucidi, sarà una gara complicata, anche fisica. La scelta di Dzeko va sulla sua esperienza, sono partite delicate, ha qualità e può darci presenza dentro l'area. Il mio augurio? Non è personale, è per tutta la Fiorentina, dobbiamo vincere e risollevare la nostra classifica"
