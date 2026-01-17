Viene naturale parlare di tutto tranne che di calcio, ma domani la Fiorentina scenderà comunque in campo a Bologna. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, la caviglia di Moise Kean continua a destare preoccupazione. L’attaccante è stato tra i primi ad arrivare oggi al centro sportivo viola per monitorare la situazione, ma la giornata non ha restituito sensazioni positive. Probabile la non convocazione, al suo posto Braschi della Primavera
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Radio Bruno: “Brutte notizie da VP per Kean, la caviglia preoccupa”
news viola
Radio Bruno: “Brutte notizie da VP per Kean, la caviglia preoccupa”
Le ultime dal Viola Park riguardo le condizioni di Moise Kean
Per questo motivo si candida Roberto Piccoli a guidare l’attacco viola contro il Bologna di Vincenzo Italiano. A centrocampo è probabile la presenza dal primo minuto di Brescianini, mentre Solomon dovrebbe partire dalla panchina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA