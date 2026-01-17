De Magistris su Commisso: “Non diplomatico, ma autentico. Così lo ricorderò”

Gianni De Magistris, leggenda della pallanuoto e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per la scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Le parole della leggenda della pallanuoto sulla scomparsa di Rocco Commisso
Una notizia terribile ma prevedibile, visto che Rocco mancava da Firenze da oramai troppo tempo. Che la situazione fosse grave si era capito, ma non si è mai pronti davanti a questi episodi. Non ero d'accordo con alcuni modi del presidente, anche se all'inizio ero dalla sua parte. Non era un uomo diplomatico, ma questo mi fa solo che piacere. Quello dello stadio è stato uno scontro fortissimo, e il fatto che non l'abbia nemmeno visto finito mi fa rabbrividire. Lui è stato un vincente nella vita, la parola perdere non rientrava nel suo vocabolario.
