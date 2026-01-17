Amoruso: “Rocco uno dei pochi presidenti che ha lasciato qualcosa a Firenze”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Quando capitano cose del genere diventa sempre difficile da capire e da spiegare. Rocco ha provato a lasciare un'impronta nel mondo della Fiorentina, e direi che ce l'ha fatta. È uno dei pochi presidenti che ha promesso di fare una cosa e l'ha fatta, il Viola Park. Non vederlo a Firenze per i giocatori non è facile, la sua mancanza si è sentita. Commisso ha avuto sempre parole buone per tutti, anche per chi non se lo meritava. Domani mi aspetto la vittoria della squadra, ci deve essere un impegno massimo, fino all'ultima goccia di sudore
