Carlo Conti, noto presentatore e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Commisso. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Conti su Commisso: “Uomo prima di Presidente. La burocrazia l’ha fermato”
news viola
Conti su Commisso: “Uomo prima di Presidente. La burocrazia l’ha fermato”
Carlo Conti ricorda il Commisso che ha conosciuto
Commisso era una persona estremamente generosa. Ha commesso anche degli errori, ma la sua mancanza si sente già. Spero che da domani gli undici che scenderanno in campo lo facciano con uno spirito diverso. Mi ha sempre colpito il fatto che, ogni volta che lo incontravo, mi chiedesse come stesse la mia famiglia. A volte l’orgoglio di non licenziare i suoi dipendenti lo ha penalizzato, ma anche questo dimostra quanto fosse un uomo genuino. Si è scontrato con una realtà diversa, lui voleva tutto "fast fast fast", ma si è trovato contro la burocrazia italiana che rallenta tutto. Son successe tantissime cose in questi sette anni, dal Covid, alla morte di Barone fino all'episodio di Edoardo Bove, tutti avvenimento che hanno remato contro il suo operato
© RIPRODUZIONE RISERVATA