Monti: “Commisso ha costruito una società pulita nonostante scelte opinabili”

"È un anno complicatissimo, la scomparsa del Presidente è un duro colpo. Dentro il Viola Park era un babbo, si comportava come un genitore. Era amatissimo, andava in giro per i campi, parlava con tutti. Rispetto totale all'essere umano Rocco Commisso quindi. Cosa mi aspetto domani? Sarà difficile scendere in campo, sia per la Fiorentina che per il Bologna. Successe del resto una cosa simile in occasione di Fiorentina-Benevento, dove fu difficile scendere in campo per entrambe le squadre dopo la morte di Davide Astori. Commisso era uno che stava tutto il giorno al Viola Park quando veniva a Firenze, stava con tutti, dai bambini ai preparatori. Vero, alcune cose che ha fatto alla Fiorentina sono opinabili, ma ha costruito una società pulita, tanto di cappello quindi".