L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla scomparsa del Presidente viola Rocco Commisso.
Borja Valero: "Commisso ci era sempre vicino, non puniva ma dava fiducia"
Borja Valero: “Commisso ci era sempre vicino, non puniva ma dava fiducia”
Le parole dell'ex centrocampista viola sulla scomparsa del Presidente della Fiorentina.
"Il primo pensiero va alla famiglia. Con Commisso ho vissuto un solo anno, l'anno complicato dove si rischiava di andare in Serie B. Lui è stato sempre con noi, era sempre al nostro fianco, per lui la Fiorentina era una famiglia. Ho un grandissimo ricordo, non ha mai perso la pazienza con noi, nonostante fosse consapevole che dovevamo fare di più. Non puniva, ma stava vicino dando fiducia, consapevole che potevamo uscire da quella situazione".
Sulla nuova esperienza di Edoardo Bove al Watford—
"Un grandissimo in bocca al lupo a Edoardo. Spero che faccia il meglio possibile al Watford, alla Fiorentina ci stava facendo innamorare con le sue giocate. Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura, il mondo inglese è diverso ma sarà un'esperienza unica".
