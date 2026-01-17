Borja Valero: “Commisso ci era sempre vicino, non puniva ma dava fiducia”

"Il primo pensiero va alla famiglia. Con Commisso ho vissuto un solo anno, l'anno complicato dove si rischiava di andare in Serie B. Lui è stato sempre con noi, era sempre al nostro fianco, per lui la Fiorentina era una famiglia. Ho un grandissimo ricordo, non ha mai perso la pazienza con noi, nonostante fosse consapevole che dovevamo fare di più. Non puniva, ma stava vicino dando fiducia, consapevole che potevamo uscire da quella situazione".