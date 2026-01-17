R.Galli: “Giusto giocare per onorare Commisso. Futuro? Prima la salvezza”

Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla scomparsa del Presidente Rocco Commisso.

"Si perde un punto di riferimento importante. Già con la morte di Joe Barone la Fiorentina aveva perso un riferimento importante, oggi a maggior ragione. Giocare contro il Bologna? Giusto onorare il Presidente. Sarà comunque una partita storica, un capitolo importante nella storia viola. Il futuro della Fiorentina? Qualcosa inevitabilmente succederà, ma non mi aspetto qualcosa nell'immediato. Prima c'è da centrare la salvezza, dopo si vedrà quale sarà il destino della società".