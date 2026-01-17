Il Presidente del Cagliari: “Commisso e Joe Barone erano orgogliosi di quanto fatto”

"Una mattinata di grande tristezza per tutti, e ovviamente anche per il Cagliari. Avevamo ottimi rapporti, ci siamo frequentati poco ma ha portato molto in Italia, al calcio italiano. Ho sempre apprezzato la sua schiettezza, rara nel calcio di oggi, voleva dare sempre di più al calcio e alla Fiorentina, pensiamo al Viola Park che ha segnato un passo ulteriore nel suo percorso. La morte di Joe Barone fu sicuramente un colpo duro, non è riuscito Commisso a far fare lo step in più che voleva per la Fiorentina. Mi resta impresso quando pochi mesi prima della scomparsa di Joe Barone feci un giro del Viola Park in occasione della trattativa per Yerry Mina, ripenso all’orgoglio suo e della proprietà per il Viola Park e per ciò che stavano provando a costruire nel tempo. Sicuramente il rapporto con Joe era più frequente di quello con Rocco ma conservo un ricordo importante di entrambe queste due figure molto rilevanti".