Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato su Radio Bruno a seguito della scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Le sue parole.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “ACF per Commisso era come una famiglia, ma non è stato sempre amato”
Il ricordo del giornalista del Presidente viola Rocco Commisso.
"Tutti sapevamo che c'era qualcosa di grave, giustamente abbiamo rispettato la privacy. Un pensiero innanzitutto alla famiglia. Un abbraccio sincero anche a tutta la Fiorentina. Era un uomo vecchio stampo, coltivava la Fiorentina e le sue aziende come se fossero una famiglia. Era schietto, a volte non si andava d'accordo. Inutile dire, poi, cosa sia il Viola Park, una struttura all'avanguardia in Europa. Detto ciò, Commisso ha amato Firenze, e non sempre è stato amato. La coppia perfetta era Commisso-Barone, quando venne a mancare si spezzò qualcosa. È stato un Presidente, comunque, che ha fatto investimenti importanti, anche se non ha avuto la fortuna di vedere la Fiorentina vincere qualcosa".
