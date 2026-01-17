Ferrara: “ACF per Commisso era come una famiglia, ma non è stato sempre amato”

"Tutti sapevamo che c'era qualcosa di grave, giustamente abbiamo rispettato la privacy. Un pensiero innanzitutto alla famiglia. Un abbraccio sincero anche a tutta la Fiorentina. Era un uomo vecchio stampo, coltivava la Fiorentina e le sue aziende come se fossero una famiglia. Era schietto, a volte non si andava d'accordo. Inutile dire, poi, cosa sia il Viola Park, una struttura all'avanguardia in Europa. Detto ciò, Commisso ha amato Firenze, e non sempre è stato amato. La coppia perfetta era Commisso-Barone, quando venne a mancare si spezzò qualcosa. È stato un Presidente, comunque, che ha fatto investimenti importanti, anche se non ha avuto la fortuna di vedere la Fiorentina vincere qualcosa".