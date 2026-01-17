Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi rivela: “Commisso ha rifiutato un’offerta. Non c’è voglia di vendere”

news viola

Cecchi rivela: “Commisso ha rifiutato un’offerta. Non c’è voglia di vendere”

Commisso, Ferrari
Svela Stefano Cecchi che Commisso abbia rifiutato un'offerta poco più di un mese fa, ribadendo che la Fiorentina non è in vendita
Redazione VN

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:

Un mese e mezzo fa mi è arrivata la voce che Commisso abbia rifiutato un'offerta per la Fiorentina. Era un presidente uomo, che ci metteva la faccia, un vecchio padrone di un tempo. La morte di Joe l'ha cambiato, l'ha intenerito. A me risulta che nonostante la sua scomparsa non ci sia questa voglia di vendere, soprattutto a un fondo speculativo. Domani a Bologna vivremo la partita con una tenerezza in più, non si può non applaudire domani nonostante le idee.

Leggi anche
Monti: “Commisso ha costruito una società pulita nonostante scelte opinabili”
Ferrara: “ACF per Commisso era come una famiglia, ma non è stato sempre amato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA