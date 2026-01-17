Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scomparsa di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Cecchi rivela: "Commisso ha rifiutato un'offerta. Non c'è voglia di vendere"
Cecchi rivela: “Commisso ha rifiutato un’offerta. Non c’è voglia di vendere”
Svela Stefano Cecchi che Commisso abbia rifiutato un'offerta poco più di un mese fa, ribadendo che la Fiorentina non è in vendita
Un mese e mezzo fa mi è arrivata la voce che Commisso abbia rifiutato un'offerta per la Fiorentina. Era un presidente uomo, che ci metteva la faccia, un vecchio padrone di un tempo. La morte di Joe l'ha cambiato, l'ha intenerito. A me risulta che nonostante la sua scomparsa non ci sia questa voglia di vendere, soprattutto a un fondo speculativo. Domani a Bologna vivremo la partita con una tenerezza in più, non si può non applaudire domani nonostante le idee.
