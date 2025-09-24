Radio Bruno: 183mila ascoltatori in Toscana nei primi 6 mesi del 2025

Ascolti record per Radio Bruno: l'emittente più amata dai tifosi viola, guidata da Gianni Prandi, ha infatti toccato nell'indagine Audiradio relativa in Toscana nel giorno medio nel primo semestre 2025 quota 183.000 ascoltatori, record assoluto. Un risultato che la pone saldamente al primo posto tra le radio toscane che si occupano di calcio e che premia gli investimenti dell'editore, cominciati ormai dieci anni fa con l'acquisizione della squadra del Pentasport e cresciuti ad ogni stagione con nuove trasmissioni, come il Luna Park condotto da Rocio Rodriguez e Giovanni Sardelli.