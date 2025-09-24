F. Lucchesi: “Serve pazienza, domenica i giocatori rendano per il loro valore”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo italiano, si è così espresso al Pentasport di Radio Bruno:
Vi proponiamo le parole del dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, ospite al Pentasport di oggi.
Da questi momenti si esce con molta pazienza, che noi fiorentini non abbiamo. Vogliamo risposte immediate, che non stanno arrivando. I giocatori, singolarmente, sono tutti ad un buon livello; l'allenatore è importante e per questi ci aspettiamo prestazioni diverse. Quando si cambia tanto, serve tempo per trovare una quadra che al momento manca. Non c'è mai stata grande presenza da parte della proprietà, ma i quasi 100 milioni buttati sul mercato non sono indifferenti.
Dunque da questi singoli si può diventare squadra?—
Chi porta la maglia della Fiorentina sa di indossare una parte della storia del calcio, ma quando si acquistano i giocatori queste sono valutazioni che vengono fatte. Penso che a non trovare la quadra sia l'allenatore, che deve scegliere un gruppo e andare avanti con quello: agitarsi troppo in questo momento non ha senso. Ma se valore e caratteristiche dei giocatori sono reali, loro stessi devono rendere assolutamente di più.
E riguardo al derby...—
Domenica col Pisa, sarà una partita insidiosa. La piazza è importante ed esigente. Non ha i valori sportivi che ha in campo la Fiorentina ma sarà comunque una partita difficile e da non sbagliare.
