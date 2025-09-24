Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo nel 1982, a fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno circa la situazione dell'attacco viola, ancora a secco di goal.
Graziani: “Il calendario non preoccupa. Attacco titolare? Non ho dubbi”
Vi proponiamo le parole di Ciccio Graziani al Pentasport di oggi.
Kean e Piccoli sono due ottimi giocatori. Il secondo può fare meglio qua che a Cagliari. La Fiorentina per me è molto più forte dell'anno scorso, anche se i risultati dopo quattro giornate non mi danno ragione. Quando giochi a questi livelli qua non è difficile trovare il meccanismo per giocare insieme, perché uno avvantaggia l'altro: non ho capito perché non far giocare gli attaccanti bravi di cui dispone la rosa. Se la Fiorentina non arriverà tra le prime 5, avrò sbagliato; ma siamo solo alla quarta giornata e non capisco chi già inizia ad infierire contro Pioli o Pradè.
"Ti preoccupa il calendario da ora in poi?"—
Può succedere di non trovare la quadra. Il Milan ha cominciato perdendo con la Cremonese, poi si è ripreso vincendone tre di fila. L'unica partita che noi abbiamo sbagliato del tutto è stata quella col Napoli, poiché è una squadra che appena sbagli una virgola, non ti perdona. Il calendario non mi preoccupa, ma è chiaro che andando avanti i risultati devono arrivare. Non faccio paragoni tra Italiano e Pioli, ma noi dobbiamo essere contenti di avere un mister d'sperienza con tante soddisfazioni alle spalle.
E sulla Coppa Italia...—
Non mi spaventa poter incontrare nuovamente il Como, se dovesse vincere stasera col Sassuolo. Non esiste che si parli di giocatori spaventati, sono calciatori di Serie A, non ragazzini. A me non sembra che il problema della squadra sia stata la preparazione sbagliata, o il non correre in campo. Per giudicarla dovremo vederla ogni giorno. L'allenatore e il suo staff, molto preparato, lavoreranno al meglio per preparare le partite anche di questa competizione.
