Graziani: “Il calendario non preoccupa. Attacco titolare? Non ho dubbi”

Vi proponiamo le parole di Ciccio Graziani al Pentasport di oggi.
Redazione VN

Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo nel 1982, a fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno circa la situazione dell'attacco viola, ancora a secco di goal.

Kean e Piccoli sono due ottimi giocatori. Il secondo può fare meglio qua che a Cagliari. La Fiorentina per me è molto più forte dell'anno scorso, anche se i risultati dopo quattro giornate non mi danno ragione. Quando giochi a questi livelli qua non è difficile trovare il meccanismo per giocare insieme, perché uno avvantaggia l'altro: non ho capito perché non far giocare gli attaccanti bravi di cui dispone la rosa. Se la Fiorentina non arriverà tra le prime 5, avrò sbagliato; ma siamo solo alla quarta giornata e non capisco chi già inizia ad infierire contro Pioli o Pradè.

"Ti preoccupa il calendario da ora in poi?"

—  

Può succedere di non trovare la quadra. Il Milan ha cominciato perdendo con la Cremonese, poi si è ripreso vincendone tre di fila. L'unica partita che noi abbiamo sbagliato del tutto è stata quella col Napoli, poiché è una squadra che appena sbagli una virgola, non ti perdona. Il calendario non mi preoccupa, ma è chiaro che andando avanti i risultati devono arrivare. Non faccio paragoni tra Italiano e Pioli, ma noi dobbiamo essere contenti di avere un mister  d'sperienza con tante soddisfazioni alle spalle.

E sulla Coppa Italia...

—  

Non mi spaventa poter incontrare nuovamente il Como, se dovesse vincere stasera col Sassuolo. Non esiste che si parli di giocatori spaventati, sono calciatori di Serie A, non ragazzini. A me non sembra che il problema della squadra sia stata la preparazione sbagliata, o il non correre in campo. Per giudicarla dovremo vederla ogni giorno. L'allenatore e il suo staff, molto preparato, lavoreranno al meglio per preparare le partite anche di questa competizione.

 

 

