Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul suo momento.
R.Galli: “Vanoli? Sostituzioni e lettura del match sono limiti grandi dei viola”
"Pensavo che la Fiorentina si fosse risvegliata, invece ci sono state delle fermate bruschissime. Ci sono lacune evidenti, come la difesa, oltre alla paura e la condizione psicologica. Adesso andiamo verso il rush finale, e non si può più sbagliare: il pericolo è reale. Vanoli? In questo momento è in difficoltà. Le sostituzioni e la lettura della partita in corso sono dei limiti che la Fiorentina si sta portando dietro. Nelle prossime partite, si affronterà Como e Pisa, e nel mezzo ci sarà la Conference League. L'Europa, in questo caso, potrebbe ridare entusiasmo, oppure, in caso di risultati negativi anche lì, potrebbe dare la possibilità di concentrarsi solamente sul campionato. Sicuramente, Vanoli mi ha un po' deluso al momento, anche se le colpe non sono certo solo sue. Più che altro, da come si era presentato, pensavo che portasse di più a livello mentale e caratteriale".
"È arrivato in un momento complicatissimo. Non credo che fosse facile operare in un contesto come quello dell'ultimo mercato invernale, con la Fiorentina ultima in classifica. Detto ciò, spero che in caso di salvezza Paratici faccia fare davvero un salto di qualità alla società ed alla squadra".
