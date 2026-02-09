Cavasin: “Fiorentina, ecco la formula per uscire da questa situazione”

L'ex allenatore anche viola, Alberto Cavasin, ha parlato a 30° minuto su Italia 7 della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:
La Fiorentina deve fare un anno di sofferenza, ma può venirne fuori, soprattutto come gruppo. Poi deve essere aiutata da tutti quelli che sono a Firenze, dai giornalisti fino ai tifosi. Sono cose che succedono ogni cento anni e si paga un dazio tremendo. Però penso che la Fiorentina si stia raddrizzando, credo che sia sulla strada buona per uscirne, nonostante gli ultimi risultati. Firenze non è abituata a lottare per questa classifica. Una volta non accadeva prendere il gol alla fine, perché ti mettevi lì e non ce n'era per nessuno. In queste situazioni tu scivoli in queste banalità. Il motivo è sicuramente mentale. Devono venirne fuori tutti insieme, con grande unità. I tasselli, anche societari, sono stati messi a posto. Ora bisogna saper vivere questa situazione brutta. Nonostante le difficoltà, ci sono tutti i presupposti. Questo però non accadrà subito, servirà lavorare duramente a lungo e piano piano le cose miglioreranno. Non so quante società avrebbero resistito a tutto quello che è accaduto alla Fiorentina quest'anno. E lei è comunque in piedi. Questo dimostra forza.
