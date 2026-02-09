Viola News
Cavasin: “Fiorentina, ecco la formula per uscire da questa situazione”

Le parole dell'ex allenatore viola, Alberto Cavasin, sul momento che sta vivendo la Fiorentina dopo la parità con il Torino
Redazione VN

L'ex allenatore anche viola, Alberto Cavasin, ha parlato a 30° minuto su Italia 7 della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue considerazioni:

La Fiorentina deve fare un anno di sofferenza, ma può venirne fuori, soprattutto come gruppo. Poi deve essere aiutata da tutti quelli che sono a Firenze, dai giornalisti fino ai tifosi. Sono cose che succedono ogni cento anni e si paga un dazio tremendo. Però penso che la Fiorentina si stia raddrizzando, credo che sia sulla strada buona per uscirne, nonostante gli ultimi risultati. Firenze non è abituata a lottare per questa classifica. Una volta non accadeva prendere il gol alla fine, perché ti mettevi lì e non ce n'era per nessuno. In queste situazioni tu scivoli in queste banalità. Il motivo è sicuramente mentale. Devono venirne fuori tutti insieme, con grande unità. I tasselli, anche societari, sono stati messi a posto. Ora bisogna saper vivere questa situazione brutta. Nonostante le difficoltà, ci sono tutti i presupposti. Questo però non accadrà subito, servirà lavorare duramente a lungo e piano piano le cose miglioreranno. Non so quante società avrebbero resistito a tutto quello che è accaduto alla Fiorentina quest'anno. E lei è comunque in piedi. Questo dimostra forza.

