Ascari: “Mercato della Fiorentina positivo. Ora è importante non mollare”

Il procuratore Eugenio Ascari, durante 30° minuto su Italia 7, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Il mercato della Fiorentina l'ho giudicato positivamente, perché è andata a colmare le lacune che c'erano. Brescianini e Fabbian sono due giocatori giovani e duttili. Si riveleranno molto utili per i viola. Ora c'è una notevole abbondanza a centrocampo. Fagioli sta tornando ai suoi livelli. Rugani è un difensore che sicuramente darà esperienza. E i due esterni, avendo cambiato modulo, sono funzionali al gioco ideato da Vanoli. Penso che la Fiorentina abbia individuato due giocatori di grande importanza. I risultati del mercato di Paratici si iniziano a vedere. Purtroppo la situazione era grave, ma sarà importante non mollare mai. I risultati delle altre non sono stati favorevoli ai viola.
Sui punti persi nei finali di gara—
Per me è un discorso psicologico, di paura, più che fisico. Resta comunque un mal comune, perché anche Lazio, Genoa, Bologna e Udinese lo hanno subito nello stesso modo. Non bisogna mai abbassare il livello dell'attenzione.
