Il giornalista Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista dell'Inter. Queste le sue parole:
R. Galli: "Una grande prova a San Siro per riaccendere la lampadina"
Le parole del giornalista, Riccardo Galli, alla vigilia della partita della Fiorentina contro l'Inter a San Siro
Bisogna provare a cambiarlo questo stato d'animo. Non voglio pensare alla Serie B, perché di tempo ce ne è per fare quello che tutti credevamo in estate. Provare a smorzare queste sensazioni, dove tutti siamo piombati, magari in una serata che non ti aspetti. Serve quel qualcosa che riaccenda quella lampadina, perché poi ti giocheresti le prossime partite con molta più tranquillità. Vediamo di ritrovare un passo più soddisfacente per rialzare la testa. Serve ritrovare la luce. Sembra davvero passato un secolo, perché nella Fiorentina non è girato dalla parte giusta veramente tutto.
