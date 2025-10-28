Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina:
Monti: “Il campionato l’abbiamo già buttato. Dirigenza? Cambierei tutti”
Le parole del conduttore televisivo e grande tifoso viola, Gianfranco Monti, sulla situazione in casa Fiorentina: dalla squadra alla società
Per domani la speranza c'è, ma te la tolgono tanto. Speriamo di portare a casa almeno un punto, servirebbe un miracolo. Domani si incontra una delle due squadre che gioca meglio a calcio. L'altra è quella di Italiano. Io Fortini lo farei giocare senza dubbi. Di Gosens lo scorso anno parlavo benissimo, ma ad oggi... Non avrei dubbi sulla scelta da fare, così come per Ndour. Gli va dato fiducia a questi ragazzi. Io ho dato 7 al mercato della Fiorentina, toppando, anche se ho sempre detto che mancava un giocatore vero a centrocampo. Cataldi lo avrei riscattato, viste le cifre. Ad oggi mi sento di dire che abbiamo ampiamente buttato il campionato. Non è pronosticabile fare meglio dello scorso anno. Serve uscire da questa melma il prima possibile e dare tutto in Conference League, facendo giocare chi sta trovando meno spazio.
Sulla società—
Io sono seriamente preoccupato per il calcio non giocato. Vediamo una società completamente assente. E non è un caso. Il presidente non lo senti, Ferrari ieri l'altro è stato duramente contestato. Non approvo quelle offese in quella maniera, ma ci sta. Questa è una piazza che si è stancata, ma sono anni. La fiducia non c'è. Pradè ha detto che è colpa sua, facendo una rovesciata nella sua porta. Ma qui chi scende nello spogliatoio a parlare alla squadra. Io sono preoccupato, soprattutto per il futuro di questa squadra. Lo prendiamo un personaggio che si intenda di calcio? Servono almeno due figure importanti. Cambierei tutti.
