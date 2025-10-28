L'ex giocatore di pallanuoto e grande tifoso viola, Gianni De Magistris, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina:
De Magistris: "Non capisco la gestione societaria. Kayode l'hai bruciato"
Le parole dell'ex giocatore di pallanuoto, Gianni De Magistris, sul momento della Fiorentina e la gestione della società
Con il Bologna ho visto una partita tra una squadra di calcio e una... Giovani? Se son buoni devono giocare, sennò è inutile averli. Abbiamo già bruciato Kayode, che sembrava un novello Maldini. L'abbiamo mandato via anche ad una cifra modesta. Poi, abbiamo bruciato Parisi e Comuzzo. In questo momento ho la sensazione che Pioli si sia fatto prendere dalla gerarchia dei nomi. Quando uno fa la squadra non deve guardare in faccia nessuno. Non capisco la gestione societaria. Se credi nei giovani devi farli giocare. La contestazione è il minimo sindacale in questo momento. Fortini l'ho visto poco, ma mi è piaciuto quando ha giocato. Perché non dovrebbe giocare? La squadra l'ho vista sfatta, non sta bene dal punto di vista fisico. Non corrono. Vorrei capire da Pioli la scelta di mettere Sabiri l'altro giorno contro il Bologna.
