Paolillo: “Non sempre spendere tanto porta buoni risultati. Serve unione”

L'ex dirigente dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in vista della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina di domani. Le sue parole:
Riuscire a fare l'amalgama non è così facile. Capita di spendere tanto per un giocatore che poi non riesce a rendere. Come si gestisce la Fiorentina in questo momento? Deve avere grande pazienza, perché Pioli non è un allenatore inesperto. Ha una grande esperienza. Va data un po' di fiducia e tanta pazienza. Deve fare la sua partita normale, anche se mi auguro che l'Inter la faccia meglio (ride, ndr).
Su Chivu e l'Inter—
Chivu ha sorpreso anche me, non per la preparazione che ha, ma per riuscire a reggere botta con una squadra di grandi campioni. La partita con il Napoli non c'entra niente, è stata decisa dagli episodi che avete visto tutti.
Su Dzeko—
E' un giocatore di grande capacità, bravo sia in area che fuori dall'area. E' molto astuto. Purtroppo gli anni passano per tutti.
Sulla stagione della Fiorentina—
Io penso che la Fiorentina riuscirà a raddrizzare la stagione. Ci sono le qualità per poterlo fare. Serve grande calma.
