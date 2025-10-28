L’opinione: “Il Bologna deve fare mea culpa. A Firenze poteva vincere”

Il Bologna è uscito dalla trasferta di Firenze con un punto. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per i Felsinei, visto che fino al minuto 70 la partita era stata in controllo degli ospiti. Poi dalla rete annullata a Dallinga la Fiorentina ha reagito con i due rigori. Il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sulla partita, ai microfoni di Radio Sportiva:

"A me la partita del Bologna è piaciuta, la squadra ha giocato bene. Contro la Fiorentina gli uomini di Italiano potevano vincere tranquillamente a mani basse la partita. Devono fare un mea culpa molto grande. Ormai questo campionato è influenzato e condizionato dagli episodi, che alterano il giudizio dei tifosi. Il regolamente è fuorviante sotto questo punto di vista. Un terrono abbastanza scivoloso"