R.Galli: “Kean scelga Firenze o vada via subito. La Fiorentina non vuole tormentoni”

Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha parlato del futuro della Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole:

"Sul fronte delle entrate, mi aspetto investimenti di spessore soprattutto sulle corsie esterne. Il 4-3-3 di Grosso esige interpreti con caratteristiche specifiche, profili che al momento non figurano nell'organico viola . Una rifondazione è ormai imprescindibile, proprio perché questa stagione rappresenterà un vero e proprio 'anno zero'. Sarà vitale gettare fondamenta solide per il futuro della Fiorentina ."

Kean?

"La palla passa a lui, dovrà essere il giocatore a fare una scelta netta. Deve dimostrare alla società la ferrea volontà di rimanere a Firenze, isolandosi da qualsiasi sirena di mercato. Spero vivamente che decida di sposare nuovamente la causa viola: in quel caso, sono convinto che potremmo ammirare ancora quel centravanti dirompente che avevamo apprezzato sotto la gestione Palladino. Se invece dovessero emergere tentennamenti o dubbi, non credo che la dirigenza abbia voglia di trascinare la questione in un tormentone estivo. In uno scenario simile, mi aspetterei una cessione in tempi rapidissimi, sia per monetizzare al massimo, sia per avere il margine necessario per individuare il sostituto ideale".