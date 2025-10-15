R. Galli: “Gudmundsson troppo imbrigliato, ma a Milano lo schiererei titolare”

Riccardo Galli, giornalista de "La Nazione", ha parlato così nel corso del Pentasport di Radio Bruno:
Io penso che Gudmundsson nella Fiorentina sia troppo vincolato dagli schemi e dal modulo cosa che in Nazionale non accade; e questa è una delle cause del rendimento dell'attaccante della Fiorentina. Poi sicuramente c'è anche un fattore psicologico, e non mi riferisco al processo. La settimana scorsa ho intervistato Carlo Pernat che ha seguito Gud a Genova e mi ha detto che quando giocava là faceva quello che voleva mentre alla Fiorentina è molto più imbrigliato. Se non ci fosse stata la sosta avrei detto di non schierarlo tra i primi 11 a Milano, ma visto il rendimento in Nazionale insisterei su di lui. Sia perché la Fiorentina deve valorizzare le sue qualità, ma anche per responsabilizzare il giocatore.
Pioli—
Secondo me il rischio esonero non c'è e non può esserci dopo una partita come quella di domenica. Con questo non voglio dire che la partita di domenica non creerà un ulteriore analisi in caso di sconfitta, ma non credo che la partita di Milano possa mettere a rischio Pioli; anche perché dal giorno dopo devi già preparare la sfida di Conference prima di affrontare il Bologna.
