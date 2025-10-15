Flachi: “Gudmundsson deve sbloccarsi, a Milano serve una Fiorentina concreta”

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ai microfoni di Radio Bruno
Francesco Flachi ai microfoni del Pentasport ha toccato vari temi tra cui il rendimento altalenante di Gudmundsson tra viola e Nazionale
Gudmundsson con la Nazionale probabilmente si sente più libero, poi basta guardare la mappa dei movimenti che fas in Nazionale; con l'Islanda gioca molto più vicino all'area avversaria. Adesso gli serve qualcosa per sbloccarsi: un gol, un assist.. Giocatori come Gudmundsson vivono per la giocata e il gol, ma nei momenti di difficoltà devi saperti sacrificare per la squadra e andare a cercare quel pallone. Adesso deve stare tranquillo, fare il semplice, e trovare sicurezza nel corso della partita; deve essere bravo a crescere in queste occasioni. Per caratteristiche lui e Kean sono perfetti per giocare insieme, ma Gudmundsson gioca troppo lontano da Moise; deve essere bravo nel sfruttare le sponde e giocare tra le linee. Gud titolare a Milano? Se sta bene per me gioca sempre ma un allenatore le scelte le fa anche in base all'avversario. Il Milan ha un centrocampo molto forte, non so se nella testa di Pioli ci sia l'idea di contrastare Modric per farlo giocare meno possibile; in quel caso vedrei meglio uno come Fazzini. In questo momento la Fiorentina deve essere concreta e portare a casa qualcosa; un pareggio me lo porto a casa più che volentieri.
Kean—
Se non dovesse giocare io opterei per Piccoli, Dzeko lo vedo ancora troppo macchinoso. L'ex Lecce ha più possibilità di mettere più in difficoltà la difesa del Milan.
Pioli e la sfida col Milan—
Spero che si dia ancora fiducia al tecnico perché non posso credere che la Fiorentina sia cambiata così tanto dallo scorso anno. Spero che tutti tirino fuori quel qualcosa in più; la partita di Milano può cambiare l'andamento della Fiorentina. In caso di sconfitta la situazione diventerebbe pesante.
