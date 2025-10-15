L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, è stato ospite negli studi del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Fiorentina, niente alibi: col Milan serve sudarsi ogni pallone”
news viola
Amoruso: “Fiorentina, niente alibi: col Milan serve sudarsi ogni pallone”
Le parole dell'ex difensore della Fiorentina ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno
La sosta e gli infortunati—
Questo periodo della stagione è sempre stato complicato per i club: gli impegni sono tanti, si viaggia tanto, la posta in palio spesso è alta.. mancano ancora 4 giorni, vedremo chi riuscirà a recuperare per la sfida di domenica; sia tra le fila viola che quelle del Milan. Kean? Penso che tutto dipenda dalla sua soglia di dolore, ma anche quella volendo si può abbassare. Non essendoci coinvolte lesione potrebbe esserci del dolore e un po' di insicurezza ma almeno non è il piede dove scarica tutto il peso. Capita di dover convivere con questi dolori, è normale voler essere al 100% ma poi quando entri nel vivo della partita anche l'adrenalina aiuta ad alleviare il dolore. Se stai fuori 3/4 giorni non perdi la forma fisica anzi, spesso riposare fa anche bene. Ovviamente occorre che qualche allenamento lo faccia, anche per vedere come reagisce la caviglia. Questa sosta non arriva nel momento giusto. E' vero che venivamo dalla sconfitta con la Roma, ma sembrava che la squadra stesse reagendo e questa interruzione non ti aiuta.
Il Milan—
Adesso mi aspetto tanta minuziosità nella partita di Milano. I giocatori devono capire che, in un momento in cui ti gira tutto male, non puoi lasciare nulla agli avversari; se vogliono vincere devono sudarsela e meritarsela. Il Milan è una squadra che sta bene, adesso serve una Fiorentina che sia pronta a fare tutto il necessario per mettere in difficoltà i rossoneri. Spero di rivedere una squadra con la voglia di rimettersi in discussione.
Pioli—
Non credo che dopo una sconfitta col Milan possa correre il rischio dell'esonero, ma se non dovessero arrivare i tre punti nemmeno col Bologna inizia ad essere preoccupante. Sicuramente la società stara parlando anche con i giocatori; anche per capire se la scelta di Pioli sia stata giusta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA