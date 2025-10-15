Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha parlato a Radio Bruno in vista della partita di San Siro in programma domenica sera.
F. Galli: “Milan maturo con Allegri. Fiorentina, domenica sapremo di più”
L'ex calciatore rossonero ai microfoni di Radio bruno in vista di Milan-Fiorentina
In questa stagione mi ha sorpreso sia il Milan che è già solido e competitivo; la mano di Allegri si vede, è forte e presente. Ha già saputo ottenere dai suoi giocatori una disponibilità unica. La squadra è molto solida e rende la vita difficile alle altre squadra. Si difende col baricentro basso per poi sfruttare il campo a disposizione. Per me, contando anche la mancanza delle coppe, il Milan può puntare allo scudetto; le favorite restano comunque Inter e Napoli.. Pioli, invece, ancora non è riuscito a trovare la quadra alla sua Fiorentina. Non mi aspettavo un avvio di stagione così negativo, il potenziale offensivo della Fiorentina è elevato ma forse non si è ancora trovato l'equilibrio giusto per far rendere al meglio questa squadra. Quando entri in queste mood è normale che vengono a mancare sicurezza e fiducia, domenica sera sapremo qualcosa in più sul futuro di questa Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA