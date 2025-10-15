Il dirigente sportivo Oreste Cinquini ha parlato nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno, in vista del Milan:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cinquini: “Pioli deve trovare una soluzione. Kean non lo rischierei col Milan”
news viola
Cinquini: “Pioli deve trovare una soluzione. Kean non lo rischierei col Milan”
Per Oreste Cinquini la sfida di San Siro sarà molto tosta per gli uomini di Pioli. E Kean difficilmente ci sarà..
La partita di domenica sarà molto difficile. Il Milan ha costruito una squadra importante, la Fiorentina viene da un periodo di gioco e risultati non buoni. Adesso arriva un trittico di partite importantissime e spero che Pioli trovi la soluzione a questi problemi. Kean dubito riesca a recuperare, anche perché una ricaduta potrebbe essere ancora più deleteria e credo che anche questo verrà tenuto in considerazione. La Fiorentina deve ritrovarsi, gli manca personalità in mezzo al campo; i giocatori che hai non hanno la personalità per essere dei trascinatori. La società deve farsi sentire lavorando giorno dopo giorno e trasmettendo tranquillità e sicurezza alla squadra. Il contributo dei dirigenti fuori dal campo è fondamentale. In questo momento così delicato è difficile individuare un giocatore che possa trascinare questa squadra. Mi auguro che Pioli riesca a trovare la giusta armonia e metodo di lavoro. Il lavoro del dirigente sembra semplice ma non lo è, ci vuole esperienza e attributi ma non lo dimostri in pubblico. Speriamo che col Milan, oltre che alla prestazione, venga fuori anche il risultato; ad ora è determinante.
Pioli e le difficoltà—
Non mi aspettavo queste difficoltà, ma condivido comunque la scelta di affidare a lui questo compito. E' una persona eccezionale, intelligente, furbo, ha esperienza.. bisogna affiancarlo ed aiutarlo.
Gli acquisti—
Quando acquisti i giocatori devi fare delle riflessioni. Il fatto di avere tanti giocatori, bravi, ma che vengono da squadre che lottavano per la bassa classifica viene a mancare l'esperienza. Io non ho mai comprato giocatori che lottavano per la salvezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA