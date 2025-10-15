L’opinione: “Milan in crescita, Fiorentina a rischio tempesta in caso di ko”

Furio Fedele, giornalista del Corriere dell Sport Stadio e tifoso del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue dichiarazioni:
Io sono sorpreso della Fiorentina da qualche anno; da quando Italiano è stato costretto a lasciare la Fiorentina dopo 3 finali. La Fiorentina sta crescendo e merita sicuramente posti più alti di quelli che sta ottenendo negli ultimi anni. Ammetto di non essere un estimatore di Pioli; da tifoso del Milan non gli perdonerà mai i 6 derby persi. Il tecnico viola è arrivato a Firenze con grande voglia e grandi prospettive, ma l'approccio non è stato dei migliori; specialmente per uno con la sua esperienza. Una sconfitta a Milan metterebbe in grave crisi tutt l'apparato viola, ma cacciare Pioli dopo così poche partite potrebbe essere un assurdità.
Il Milan arriverà innervosito dai due punti persi nella sfida contro la Juventus. Leao sta facendo dei passi indietro clamorosi e non è più un titolarissimo di questo Milan. I rossoneri sono un po' acciaccati, si sentirà la mancanza di Saelemaekers che, doveva essere la riserva di Leao ma credo che sarà il contrario. Ad Allegri manca ancora un centroavanti vero e un centrale di difesa, ma il Milan c'è e deve continuare sulla retta via. Modric e Rabiot hanno decisamente spostato gli equilibri, Allegri ha capito che la difesa non è fatta di numeri uno e ha fatto del centrocampo la linea nevralgica di questo Milan.
