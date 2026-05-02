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R. Galli: “Fiorentina, ora diverti e chiudi la stagione a testa alta”

Galli Fiorentina
Galli sprona la Fiorentina: “Salvezza vicina, ora serve gioco e orgoglio”. Su Gudmundsson: “Ha una grande responsabilità”.
Redazione VN

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Riccardo Galli ha invitato la Fiorentina a cambiare marcia in questo finale di stagione, puntando non solo al risultato ma anche alla qualità del gioco. Con la salvezza ormai a un passo, il giornalista chiede ai viola uno scatto d’orgoglio per chiudere il campionato con prestazioni convincenti. Un passaggio anche su Gudmundsson, chiamato a prendersi responsabilità importanti.

Mi auguro di vedere qualcosa di diverso. La salvezza adesso è questione di un numerino, non sei nella situazione di qualche mese fa. Visto che siamo in attesa di questo numerino perché non provare a fare tutto ciò che non ci è riuscito in questa stagione? Una partita bella, divertente, con trame di gioco interessanti. Mi auguro di vedere questo nelle ultime partite: che i giocatori dimostrino di essere veramente giocatori di fascia medio-alta. Finiamo questa stagione a testa alta. Io credo che le possibilità di rivedere Kean in campo questa stagione siano veramente remote.

Gudmundsson

—  

Ha una responsabilità enorme, anche per tornare ad essere quel giocatore che ha dimostrato di essere.

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