Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Riccardo Galli ha invitato la Fiorentina a cambiare marcia in questo finale di stagione, puntando non solo al risultato ma anche alla qualità del gioco. Con la salvezza ormai a un passo, il giornalista chiede ai viola uno scatto d’orgoglio per chiudere il campionato con prestazioni convincenti. Un passaggio anche su Gudmundsson, chiamato a prendersi responsabilità importanti.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Fiorentina, ora diverti e chiudi la stagione a testa alta”
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R. Galli: “Fiorentina, ora diverti e chiudi la stagione a testa alta”
Galli sprona la Fiorentina: “Salvezza vicina, ora serve gioco e orgoglio”. Su Gudmundsson: “Ha una grande responsabilità”.
Mi auguro di vedere qualcosa di diverso. La salvezza adesso è questione di un numerino, non sei nella situazione di qualche mese fa. Visto che siamo in attesa di questo numerino perché non provare a fare tutto ciò che non ci è riuscito in questa stagione? Una partita bella, divertente, con trame di gioco interessanti. Mi auguro di vedere questo nelle ultime partite: che i giocatori dimostrino di essere veramente giocatori di fascia medio-alta. Finiamo questa stagione a testa alta. Io credo che le possibilità di rivedere Kean in campo questa stagione siano veramente remote.
Gudmundsson—
Ha una responsabilità enorme, anche per tornare ad essere quel giocatore che ha dimostrato di essere.
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