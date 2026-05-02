Marchini: “A Roma serve personalità. Futuro di Gudmundsson? Ecco come la penso”

Intervenuto a Il Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha analizzato la sfida che attende la Fiorentina contro la Roma, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento in una gara complicata come quella dell’Olimpico. Il giornalista si è poi soffermato anche sul futuro di Gudmundsson, difendendone il valore e lasciando aperta la porta a una possibile conferma in viola.