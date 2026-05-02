Intervenuto a Il Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Giampaolo Marchini ha analizzato la sfida che attende la Fiorentina contro la Roma, sottolineando l’importanza dell’atteggiamento in una gara complicata come quella dell’Olimpico. Il giornalista si è poi soffermato anche sul futuro di Gudmundsson, difendendone il valore e lasciando aperta la porta a una possibile conferma in viola.
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “A Roma serve personalità. Futuro di Gudmundsson? Ecco come la penso”
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Marchini: “A Roma serve personalità. Futuro di Gudmundsson? Ecco come la penso”
Marchini parla di Roma-Fiorentina: “Serve l’approccio giusto per fare punti all’Olimpico”. Su Gudmundsson: “Può ancora essere decisivo”.
Fare un risultato utile lunedì vorrebbe dire alleggerire ulteriormente il finale di stagione poi, ovviamente, vai a giocare a Roma contro una squadra che ha in rosa un giocatore in forma smagliante come Malen. Sarà molto importante l'approccio e l'atteggiamento della Fiorentina. Devi fare la tua partita provando a toglierti qualche soddisfazione provando a fare punti in un campo complicatissimo come l'Olimpico.
Gudmundsson—
Gudmundsson è un tuo giocatore e devi capire quale sarà il suo futuro. Molti pensano che la sua avventura sia arrivata al capolinea, io però non sono così pessimista. A Firenze non lo abbiamo mai visto nel suo ruolo ideale e, sono dell'idea che non può essersi scordato all'improvviso come si gioca a calcio. Per me è ancora un giocatore importante per questa Fiorentina.
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