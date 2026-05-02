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Monti: “A Roma per fare punti. Un pari sarebbe prezioso”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Monti analizza Roma-Fiorentina: “Gara difficile ma un punto sarebbe prezioso per la salvezza”. Poi il ricordo commosso di Alex Zanardi.
Vittorio CollicelliRedattore 

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Gianfranco Monti ha analizzato la sfida che attende la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma, sottolineando la difficoltà dell’impegno ma anche le motivazioni viola:

“La Roma è una squadra forte, guidata da un allenatore di valore. Proprio per questo deve essere uno stimolo in più per cercare di fare punti all’Olimpico. Un pareggio me lo terrei stretto: significherebbe dare fastidio a loro nella corsa all’Europa, cosa che mi farebbe anche piacere, e per noi sarebbe un altro passo importante verso la salvezza”.

Monti ha poi voluto dedicare un pensiero ad Alex Zanardi, scomparso all’età di 59 anni:“Dalla sua disavventura è riuscito a capovolgere tutto. Era una persona che meritava di esistere, un portatore di benessere, serenità e allegria”.

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