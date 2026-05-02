Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Gianfranco Monti ha analizzato la sfida che attende la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma, sottolineando la difficoltà dell’impegno ma anche le motivazioni viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “A Roma per fare punti. Un pari sarebbe prezioso”
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Monti: “A Roma per fare punti. Un pari sarebbe prezioso”
Monti analizza Roma-Fiorentina: “Gara difficile ma un punto sarebbe prezioso per la salvezza”. Poi il ricordo commosso di Alex Zanardi.
“La Roma è una squadra forte, guidata da un allenatore di valore. Proprio per questo deve essere uno stimolo in più per cercare di fare punti all’Olimpico. Un pareggio me lo terrei stretto: significherebbe dare fastidio a loro nella corsa all’Europa, cosa che mi farebbe anche piacere, e per noi sarebbe un altro passo importante verso la salvezza”.
Monti ha poi voluto dedicare un pensiero ad Alex Zanardi, scomparso all’età di 59 anni:“Dalla sua disavventura è riuscito a capovolgere tutto. Era una persona che meritava di esistere, un portatore di benessere, serenità e allegria”.
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