Intervenuto ai microfoni del Pentasport, l'attore e grande tifoso romanista Massimo Ghini, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione attuale del calcio italiano, soffermandosi anche su Fiorentina e Roma:“Quest’anno, ancora una volta, credo che i problemi siano a livello dirigenziale. Io ho un rapporto speciale con Firenze: sono mezzo fiorentino e la mia famiglia è tutta viola”.
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Ghini: “Fiorentina e Roma meritano di più. I problemi? Partono dalla dirigenza”
L’attore ha poi sottolineato le similitudini tra le due piazze:“Le tifoserie di Roma e Fiorentina si assomigliano molto per attaccamento alla squadra. Firenze e Roma sono due città che meritano di più rispetto a quanto hanno ottenuto finora”.
Sul tema delle proprietà e della gestione dei club, Ghini è stato netto:“Mi rifaccio a un detto di mia nonna: ‘Il pesce puzza dalla testa’. Non mi ritrovo più in queste gestioni fatte da businessman che arrivano solo per questioni economiche. Un tempo i presidenti tenevano davvero alle proprie squadre. Oggi gli uomini di calcio sembrano tutti laureati in economia e si parla sempre meno di calcio giocato”.
Infine, una battuta sul mercato:“Chi ruberei alla Fiorentina? Senza dubbio Moise Kean”.
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