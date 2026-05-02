Ghini: “Fiorentina e Roma meritano di più. I problemi? Partono dalla dirigenza”

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, l'attore e grande tifoso romanista Massimo Ghini, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione attuale del calcio italiano, soffermandosi anche su Fiorentina e Roma:“Quest’anno, ancora una volta, credo che i problemi siano a livello dirigenziale. Io ho un rapporto speciale con Firenze: sono mezzo fiorentino e la mia famiglia è tutta viola”.