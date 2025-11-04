Roberto Antonelli, padre di Luca (ex Genoa ed allenatore in seconda di Mister Galloppa e della Primavera viola) è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno con queste parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R.Antonelli: “Galloppa entrerà nella testa dei calciatori. Darà molto alla squadra”
news viola
R.Antonelli: “Galloppa entrerà nella testa dei calciatori. Darà molto alla squadra”
Ecco l'intervento di Roberto Antonelli, padre del mister in seconda della Primavera viola, Luca Antonelli, al Pentasport di oggi.
E' un grande traguardo per Galloppa e mio figlio. Mi dispiace per Pioli che è un grande professionista. Però è davvero un premio meritato per Luca e Daniele. Credo che entrambi daranno molto alla Fiorentina, anche perché la rosa viola non è da ultimo posto. Sanno comportarsi ed entreranno nella testa dei calciatori. Galloppa non dovrà snaturarsi, ma tenendo presente di avere una squadra forte, di professionisti. Ho visto una squadra dismessa contro il Lecce. Bisognerebbe essere dentro al gruppo per capire i motivi di questo calo. Galloppa e Antonelli sono bravi e sicuramente entreranno nelle teste dei calciatori. Dovranno far ricredere in se stessi tutti i giocatori. Mio figlio ha un grande entusiasmo e molto merito è della società che ha creato il centro sportivo più bello d'Europa. Il presidente ha fatto di tutto per portare in alto la Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA