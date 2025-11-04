Durante l'ultima puntata di Aura Sport su youtube, Emiliano Viviano ha parlato della crisi della Fiorentina con queste parole:
Viviano: “La società ha delle colpe, ma è presente e attiva”
"Giocatori contro l'allenatore? Non è così, ho fatto il calciatore e so come funziona. Semmai andavamo dal direttore a dirgli di cacciare il tecnico perchè non ci stava capendo nulla. Pioli ha fatto proclami, ma in campo si vedeva una squadra preparata male.
Contro il Lecce non c'è stata una cosa fatta bene, nemmeno una. Poi bisogna guardare anche come è stata costruita la squadra. Non si può nel 2025 avere una rosa senza esterni di ruolo" dice l'ex portiere viola.
Sulla società: "Cercare il colpevole in questo momento non è un lavoro che deve fare la società. La società deve trovare soluzioni. Posso incolpare la società di qualcosa ma è comunque una società che ha speso milioni e milioni. Si può discutere di come li hanno spesi, ma non si può dire che non siano presenti o attivi".
