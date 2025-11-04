Inter-Fiorentina, Rocchi chiarisce: “C’era un rigore per l’Inter”

Nella puntata di oggi di "Open Var" su DAZN, il designatore Gianluca Rocchi oltre a commentare gli episodi del weekend tra cui quello del rigore revocato a Ranieri in Fiorentina-Lecce , è tornato anche sulle gare dello scorso turno infrasettimanale. E parlando di Inter-Fiorentina, si è espresso così sul contatto avvenuto tra Comuzzo e Pio Esposito nell'area viola:

"Era un rigore da assegnare già in campo perché ci sono tutte le possibilità per poterlo fare. Mi sono raccomandato sulle trattenute di controllare per prima cosa l'atteggiamento del difensore, che in questo caso è quello esclusivamente di trattenere l'avversario. Il pallone poi sta arrivando proprio lì. Il rigore era da assegnare in campo o successivamente tramite On Field Review. Questa è una decisione da prendere con rapidità, la platealità è evidente. Se la decisione si prende in campo si facilita anche il VAR".