Qui Verona: Mosquera più di Orban accanto a Giovane. Due rientri per Zanetti

Gianluca Tavellin, giornalista de L'Arena di Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Molti tifosi sono amareggiati di non poter venire a Firenze, dai fratelli fiorentini, ma c'è grande entusiasmo. E' un match da ultima spiaggia per entrambe. Il Verona è stato bersagliato dalla sfortuna, con l'Atalanta è andata tutto bene, se l'è meritata aggredendo gli avversari. Sono tanti i giocatori che vengono a Verona per rilanciarsi o mettersi in vetrina. La squadra dell'anno scorso era più strutturata e cattiva agonisticamente. Se fossi Zanetti riproporrei l'undici visto con la Dea.
Gagliardini ha esperienza, ma è lento. Giovane e Orban non si prendevano, il secondo è un tipo particolare. Mosquera è modesto, si applica ed è strutturato fisicamente. Valentini rientra.
