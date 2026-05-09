Giorgio Puzzoli, trequartista della Fiorentina ha rilasciato un'intervista sul canale YouTube del club. Le sue parole:
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Puzzoli: “Esordio? Bellissimo, ma non me lo sono goduto. Galloppa mi ha aiutato”
Il trequartista Giorgio Puzzoli, in un'intervista al club, ha commentato il suo esordio europeo in maglia viola
Vivere la Fiorentina è un'abitudine, un orgoglio perché tifo Fiorentina e i miei genitori sono fiorentini. Avevo 8 anni quando sono arrivato qui ed ero molto emozionato, quindi non ho avuto dubbi quando sono stato chiamato. Dall'anno scorso ho capito che va preso come un lavoro, che sta diventando realtà.
Chi ti ha indirizzato al calcio—
Mio babbo e mio fratello mi hanno spinto a giocare. L'allenatore che mi ha aiutato di più è stato Mister Galloppa. Compagni? Tutti i 2006 come Braschi, Leonardelli ecc... Con loro ho un rapporto quasi fraterno, perché ormai ci conosciamo da 10 anni.
L'esordio—
È stata un esperienza bellissima. Purtroppo non me la sono potuta godere al massimo per la sconfitta pesante alla fine della partita. Tra cinque anni mi vedo con la maglia viola, magari in Serie A e con qualche trofeo in mano.
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