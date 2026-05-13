Il cantante Pupo, ospite a FirenzeTv, ha commentato la sofferta stagione della Fiorentina e del suo legame con il club viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Pupo: “Servono giocatori che entrino nel cuore dei tifosi. Ecco cosa vorrei”
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Pupo: “Servono giocatori che entrino nel cuore dei tifosi. Ecco cosa vorrei”
Ci sono problemi profondi e la salvezza tardiva li certifica, si poteva evitare la pantomima contro il Genoa
A Firenze c'è bisogno di figure che possano lasciare un segno anche nel cuore dei tifosi. Invece alla Fiorentina mancano giocatori in grado di creare quel legame emotivo che in passato rappresentava l’anima del club. Ci sono problemi profondi e la salvezza tardiva li certifica, si poteva evitare la pantomima contro il Genoa. L'entusiasmo è scemato dai tempi di Antognoni.
La canzone Firenze Santa Maria Novella—
Mi piacerebbe risentirla allo stadio durante le partite, porterebbe fortuna. Il brano rappresenta un simbolo positivo e molto amato dai tifosi, non so perché l'abbiano tolta. Io spero fortemente che Commisso o comunque i dirigenti della Fiorentina riescano a rimettere la canzone.
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