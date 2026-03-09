Pruzzo: “Vanoli mediocre come la Fiorentina. Piccoli è stato strapagato”

"Vanoli è l’allenatore perfetto per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina. Piccoli? È stato pagato troppo e adesso, in un momento complicato, sembra non reggere il peso delle aspettative"

Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Vanoli, Piccoli e la Fiorentina:

Se dopo una situazione del genere non cambi allenatore, significa solo che vuoi arrivare fino alla fine sperando che le altre continuino a sbagliare e che tu riesca a pescare qualche jolly. Non ha idee né intuizioni. Vanoli è l’allenatore perfetto per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina. Piccoli? È stato pagato troppo e adesso, in un momento complicato, sembra non reggere il peso delle aspettative legate a un investimento così alto fatto su di lui