Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole su Vanoli, Piccoli e la Fiorentina:
Pruzzo: "Vanoli mediocre come la Fiorentina. Piccoli è stato strapagato"
"Vanoli è l’allenatore perfetto per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina. Piccoli? È stato pagato troppo e adesso, in un momento complicato, sembra non reggere il peso delle aspettative"
Se dopo una situazione del genere non cambi allenatore, significa solo che vuoi arrivare fino alla fine sperando che le altre continuino a sbagliare e che tu riesca a pescare qualche jolly. Non ha idee né intuizioni. Vanoli è l’allenatore perfetto per la mediocrità in cui oggi si trova la Fiorentina. Piccoli? È stato pagato troppo e adesso, in un momento complicato, sembra non reggere il peso delle aspettative legate a un investimento così alto fatto su di lui
