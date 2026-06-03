L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le parole sulla situazione in casa Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “Serve alzare il livello. Salvezza? L’allenatore non ha fatto miracoli”
news viola
Pruzzo: “Serve alzare il livello. Salvezza? L’allenatore non ha fatto miracoli”
Gli allenatori non hanno molta voglia di venire alla Fiorentina, se guardate gli ultimi quattro sono senza panchina
Gli allenatori non hanno molta voglia di venire alla Fiorentina, se guardate gli ultimi quattro sono senza panchina. Commisso? L'importante è che adesso ci sia la volontà di rilanciare, serve alzare il livello nei prossimi due anni. La società ha speso 30 milioni di euro solo nel mercato di gennaio: da questo punto di vista non si possono criticare. Dopo l'addio di Pioli c'è stato un vuoto e ora bisognerebbe ripartire con presupposti diversi abbassando il monte ingaggi.
Salvezza—
Credo che la salvezza sarebbe arrivata anche senza i 5 acquisti di gennaio. Adesso ti ritrovi con giocatori di cui non conosci il futuro. Non credo che l'allenatore abbia fatto un miracolo: ha fatto il minimo sindacale come tutto il resto del gruppo. Sul campo non si è visto niente.
Grosso—
Paratici lo conosce bene e c'è stima reciproca. Io preferirei sempre avere un contrasto o una discussione, sennò poi va a finire che l'allenatore accetta dei giocatori che non li piacciono tanto. Il confronto va fatto ugualmente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA