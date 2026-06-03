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Pruzzo: “Serve alzare il livello. Salvezza? L’allenatore non ha fatto miracoli”

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Gli allenatori non hanno molta voglia di venire alla Fiorentina, se guardate gli ultimi quattro sono senza panchina
Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le parole sulla situazione in casa Fiorentina:

Gli allenatori non hanno molta voglia di venire alla Fiorentina, se guardate gli ultimi quattro sono senza panchina. Commisso? L'importante è che adesso ci sia la volontà di rilanciare, serve alzare il livello nei prossimi due anni. La società ha speso 30 milioni di euro solo nel mercato di gennaio: da questo punto di vista non si possono criticare. Dopo l'addio di Pioli c'è stato un vuoto e ora bisognerebbe ripartire con presupposti diversi abbassando il monte ingaggi.

Salvezza

—  

Credo che la salvezza sarebbe arrivata anche senza i 5 acquisti di gennaio. Adesso ti ritrovi con giocatori di cui non conosci il futuro. Non credo che l'allenatore abbia fatto un miracolo: ha fatto il minimo sindacale come tutto il resto del gruppo. Sul campo non si è visto niente.

Grosso

—  

Paratici lo conosce bene e c'è stima reciproca. Io preferirei sempre avere un contrasto o una discussione, sennò poi va a finire che l'allenatore accetta dei giocatori che non li piacciono tanto. Il confronto va fatto ugualmente.

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