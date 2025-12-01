Pruzzo contro Vanoli: “Deve essere lui a dare qualcosa in più! Non è cambiato nulla”

Roberto Pruzzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento complicato della squadra di Paolo Vanoli. Ecco la sua opinione a Lady Radio:
Altro che megafono, qui serve comprendere davvero la situazione che si sta attraversando, altrimenti tutto si complica. In un contesto del genere bisogna trovare nuove idee. Vanoli deve individuare delle soluzioni, dovrebbe essere lui per primo a dare qualcosa in più. In queste quattro partite, per quello che ho visto, non è cambiato nulla. Dzeko col megafono? È il simbolo di una resa. Gli appelli sono arrivati prima, durante e dopo, e il pubblico ha già dato tutto quello che poteva. Con questo appiattimento generale diventa davvero difficile. Tutti devono offrire qualcosa in più: se ogni volta il migliore in campo è Parisi — e lo dico con massimo rispetto — è inevitabile porsi delle domande, a partire dall’allenatore
