Cecchi: “Tutta Italia sta godendo per la Fiorentina, ecco come rispondere”

Cecchi
Le parole del giornalista Stefano Cecchi sul momento della Fiorentina e un modo per uscirne tutti uniti, squadra e tifosi
Redazione VN

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Ieri la Fiorentina non ha fatto una grande partita, ma fino al 40' era lì. Poi ha preso gol in quella maniera. Da Commisso all'ultimo dei magazzinieri sono colpevoli, ed è un dato di fatto. Chi volesse contestare avrebbe tutte le ragioni. Ma state notando che tutta Italia sta godendo nel vederci lì? Dobbiamo fare come loro o contraddistinguerci come sempre Firenze ha fatto nella sua storia? Dzeko ieri ha fatto una roba enorme, prendendo il megafono e dicendo "Salviamoci insieme", parlando a tutto il popolo viola. In questo momento noi non dobbiamo fare i giornalisti, ma i tifosi, parlando per coloro che vanno sugli spalti. Pensare in grande, all'impossibile. Brunelleschi per fare la Cupola pensava all'impossibile. Quando subentra la paura è un problema e hai la sensazione che la squadra intera ne sia prigioniera. Dallo scorso anno è cambiata la testa.

