Cecchi: “Tutta Italia sta godendo per la Fiorentina, ecco come rispondere”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole del giornalista Stefano Cecchi sul momento della Fiorentina e un modo per uscirne tutti uniti, squadra e tifosi
Ieri la Fiorentina non ha fatto una grande partita, ma fino al 40' era lì. Poi ha preso gol in quella maniera. Da Commisso all'ultimo dei magazzinieri sono colpevoli, ed è un dato di fatto. Chi volesse contestare avrebbe tutte le ragioni. Ma state notando che tutta Italia sta godendo nel vederci lì? Dobbiamo fare come loro o contraddistinguerci come sempre Firenze ha fatto nella sua storia? Dzeko ieri ha fatto una roba enorme, prendendo il megafono e dicendo "Salviamoci insieme", parlando a tutto il popolo viola. In questo momento noi non dobbiamo fare i giornalisti, ma i tifosi, parlando per coloro che vanno sugli spalti. Pensare in grande, all'impossibile. Brunelleschi per fare la Cupola pensava all'impossibile. Quando subentra la paura è un problema e hai la sensazione che la squadra intera ne sia prigioniera. Dallo scorso anno è cambiata la testa.
