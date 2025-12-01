Bergomi: “Capisco i giocatori viola. Lo chiamo ‘Il brusio di San Siro’, vi spiego”

Giuseppe "Beppe" Bergomi, ex giocatore dell'Inter, ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco la sua analisi a Sky Sport:
Io spero che la Fiorentina esca da questa situazione. Quando ti fischiano i tuoi tifosi è molto complicato, io lo chiamo "Il brusio di San Siro". Non è facile. In certi stadi, indossare determinate maglie non è facile. Questa situazione è complicata, io ci sono passato. Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno, la situazione è difficile.
