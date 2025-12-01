Viola News


Bergomi: “Capisco i giocatori viola. Lo chiamo ‘Il brusio di San Siro’, vi spiego”

Il parere di Bergomi
Redazione VN

Giuseppe "Beppe" Bergomi, ex giocatore dell'Inter, ha detto la sua sulla situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco la sua analisi a Sky Sport:

Io spero che la Fiorentina esca da questa situazione. Quando ti fischiano i tuoi tifosi è molto complicato, io lo chiamo "Il brusio di San Siro". Non è facile. In certi stadi, indossare determinate maglie non è facile. Questa situazione è complicata, io ci sono passato. Le statistiche della Fiorentina non le augurerei a nessuno, la situazione è difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA