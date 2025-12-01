Fabio Caressa, noto giornalista, ha analizzato il momento negativo della Fiorentina. Ecco le sue parole a Sky Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Caressa: “So cosa ha detto Dzeko. E credetemi, loro non sanno come uscirne”
news viola
Caressa: “So cosa ha detto Dzeko. E credetemi, loro non sanno come uscirne”
Caressa su Dzeko e la Fiorentina
Ho visto il chiarimento Dzeko-Curva. A me non piace mai quando i giocatori parlano con i tifosi, ma questa volta Edin fa qualcosa di diverso. Dopo le grandi polemiche di giovedì, lui ha avuto le palle e ha ribadito il concetto con il megafono. Ho letto il labiale, so cosa ha detto. Lui ha chiesto la vicinanza dei tifosi, perché questo è un momento drammatico per la Fiorentina. Secondo me, la squadra non sa come uscirne. Si scioglie nelle difficoltà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA