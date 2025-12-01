“Ieri mancavano solo Adli e Cataldi. Due giocatori fanno 22 punti di differenza?”

Viola News
Roberto Ripa, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio. Ecco le sue parole riguarda la squadra allenata da Paolo Vanoli: 

Contro l'Atalanta in campo c'erano quasi gli stessi giocatori dello scorso anno. Mancavano Adli e Cataldi, ora ci sono Piccoli e Sohm. E due giocatori fanno 22 punti di differenza? Non credo, c'è altro oltre ai nomi e ai giocatori

