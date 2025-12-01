Riccardo Gentile, telecronista di Sky Sport, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Le sue parole:
Gentile: "La Fiorentina deve capire che la sua dimensione, oggi, è questa"
Complicata la situazione lo è. E' clamoroso pensare che la Fiorentina un anno fa era a -1 dal Napoli in vetta. Sicuramente sono andati via alcuni giocatori, ma quelli chiave son rimasti. Vedendo comunque la quota salvezza le possibilità per risalire ci sono tutte, ma dovrà necessariamente entrare nell'ordine delle idee che la sua dimensione, oggi, è quella. E in questo dovrà essere bravo Vanoli. In questo momento credo che sia meglio fare un passo falso in coppa rispetto al campionato, visto anche il livello delle avversarie. Deve darsi battaglia con squadre che probabilmente nella loro storia non hanno mai giocato un partita in Europa. Deve ridimensionarsi in questo senso. Ora serve una reazione importante anche dai giocatori di maggior livello, come Kean.
