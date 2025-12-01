G. Galli duro: “Fiorentina, apri il Viola Park. Non trattare i tifosi come bancomat”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto con forza a Lady Radio. Ecco la sua opinione sulla gestione della squadra allenata da Paolo Vanoli:
L'attacco di Galli
Adesso tutti hanno compreso la gravità del momento. Ma serve un ambiente unito, altrimenti come si può pensare di raggiungere la salvezza? Ci sono giocatori che non sono al livello richiesto? Forse sì, ma continuare a ripeterlo aiuta davvero? Ne dubito. In questo momento sarebbe importante aprire il Viola Park: la Fiorentina dovrebbe rendere accessibile la propria casa, perché non può limitarsi a chiedere sostegno ai tifosi senza offrire nulla in cambio, altrimenti finisce per trattarli come dei bancomat. Sarebbe bello aprire tutto e permettere ai sostenitori di far sentire il proprio calore
