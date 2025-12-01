Il giornalista Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento negativo della Fiorentina. Le sue considerazioni:
Bocci: "Ripartire da quell'abbraccio. Un patto della disperazione per uscirne"
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul momento negativo che sta vivendo la Fiorentina quest'anno dopo l'ennesima sconfitta
Cosa può far ripartire la Fiorentina? E' la domanda più difficile del secolo. Io in questo momento ripartirei dalla fine, dall'abbraccio della Curva con la squadra. Quella potrebbe essere la chiave di Volta, per riavvicinarsi ai giocatori, che in questo momento sembrano sfiduciati. Questa specie di patto della disperazione può aiutare la Fiorentina nel momento della verità. Se non svolta adesso... è l'ultima occasione. Non voglio dire che sennò bisogna rassegnarci, ma si complicherebbe ulteriormente. Mi aspetto un invenzione anche tattica da parte di Vanoli, che dia una scossa non solo psicologica. Questa squadra ha dei limiti. Io fossi la Fiorentina domani porterei subito in società Cesare Prandelli. Uno che conosce il calcio come lui farebbe comodo. Può veramente aiutare la Fiorentina. Non nel ruolo di allenatore, ma che faccia un po' da ombrello per la squadra, non oscurando Vanoli ovviamente.
